Перемещение по железной дороге между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов

Выходы из Москвы и Петербурга должны ввести в эксплуатацию в 2024 году — они будут реализовываться за контуром проекта ВСМ.

Между Петербургом и Москвой построят высокоскоростную железнодорожную магистраль. Её запуск предусматривается к концу 2027 года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Сергей Кобзев.

Отмечается, что пассажиропоток магистрали Москва — Петербург к 2030 году составит 23,3 млн человек. Пассажиры смогут перемещаться между городами быстрее. Так, благодаря ВСМ по этому направлению можно будет добраться на 2 часа 15 минут раньше.

Позже к ВСМ подключат такие города, как Тверь, Клин и Великий Новгород.

Ранее мы сообщали о том, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в "Пулково" из-за неисправности.

Фото: Piter.TV