Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в "Пулково" из-за неисправности

На борту было 69 пассажиров.

В среду, 16 декабря, в "Пулково" совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из "Домодедово". По предварительной информации, пилоты приняли такое решение, потому что во время полета обнаружили техническую неполадку аэронавигационного оборудования.

Самолет компании NordStar приземлился удачно в 21:10, согласно онлайн-табло аэропорта Петербурга. На борту было 69 пассажиров.

Ранее мы писали, что для "Пулково" будет разработан проект нового здания службы теплотехнического обеспечения. Сроки строительства комплекса службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения в документации закупки не приводятся.

Фото: Piter.TV