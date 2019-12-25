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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в "Пулково" из-за неисправности
Сегодня, 22:41
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smirenny

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в "Пулково" из-за неисправности

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На борту было 69 пассажиров.

В среду, 16 декабря, в "Пулково" совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из "Домодедово". По предварительной информации, пилоты приняли такое решение, потому что во время полета обнаружили техническую неполадку аэронавигационного оборудования.

Самолет компании NordStar приземлился удачно в 21:10, согласно онлайн-табло аэропорта Петербурга. На борту было 69 пассажиров.

Ранее мы писали, что для "Пулково" будет разработан проект нового здания службы теплотехнического обеспечения. Сроки строительства комплекса службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения в документации закупки не приводятся.

Фото: Piter.TV

 

Теги: неисправность самолета, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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