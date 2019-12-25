Для "Пулково" будет разработан проект нового здания службы теплотехнического обеспечения

На это выделено 18 млн рублей.

Международный аэропорт "Пулково" решил разработать проект нового комплекса службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения. ООО "Воздушные ворота Северной столицы" разместило закупку, по итогам конкурентных переговоров в ее рамках предполагается определить непосредственного создателя проекта.

Намечено, что общая площадь этого здания составит 3 тысячи квадратных метров, в нем будет не более двух этажей. Аэропорт подчеркивает: его внешний облик должен соответствовать сложившейся архитектурной среде.

Планируется, что разработка документации, прохождение экспертизы, другие работы будут завершены в середине июля следующего года.

"Воздушные ворота Северной столицы" готовы заплатить за создание проекта 18 млн рублей.

Сроки строительства комплекса службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения в документации закупки не приводятся.

Заявки от компаний, желающих сделать это, принимают до 21 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге на 70 % сократился спрос на авиабилеты в новогодние праздники.

Фото: pulkovoairport.ru