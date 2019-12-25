В Петербурге на 70 % сократился спрос на авиабилеты в новогодние праздники

Авиакомпании ждут "бума" продаж ближе к концу декабря.

В Северной столице упал спрос среди горожан на авиабилеты в новогодние праздники. Об этом сообщает Невские новости со ссылкой на пресс-службу Aviasales.

По сравнению с прошлым годом общий спрос на авиабилеты в Петербурге упал на 70%. При этом 72 % петербуржцев намерены в новогодние каникулы посетить города России.

Аналитики прогнозируют авиакомпаниям "бум" продаж билетов ближе к концу декабря.

Ранее мы сообщали о том, что рейс из петербургского аэропорта Пулково в город Ургенч задержан на 12 часов. Причины задержки рейса не уточняются.

Фото: Piter.TV