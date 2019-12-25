Рейс из петербургского аэропорта Пулково в город Ургенч задержан на 12 часов

Причины, по которым был задержан рейс, не указываются.

В воскресенье, 13 декабря, в Пулково на 12 часов задержали рейс в город Ургенч. Все остальные вылетят из Петербурга по расписанию. Об этом свидетельствует онлайн табло воздушной гавани.

Согласно данным, самолет компании "Уральские авиалинии" до города Ургенч в Узбекистане должен был вылететь в 02:00 ночи. Однако его пассажиры взлетят лишь в 14:00.

Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что почти 800 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково с января. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, абсолютно все животные успешно прошли контроль и продолжили путешествия.

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