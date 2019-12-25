Трассу ВСМ Москва – Петербург планируют приблизить к Великому Новгороду

По словам губернатора, Смольный окажет содействие, чтобы проект реализовали в срок.

В среду, 9 декабря, в ходе заседания научно-технического совета ОАО "РЖД" эксперты выбрали "новгородский" вариант основным проектом прохождения трассы между двумя столицами.

Новую магистраль построят с подходом к Великому Новгороду. Протяженность трассы увеличат на 21 километр, пассажиропоток вырастет почти на миллион пассажиров в год. Дорога между двумя столицами остается самым востребованным направлением. По словам губернатора Петербурга, проект новой высокоскоростной магистрали – важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада – Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.

Проектировать ВСМ Москва – Петербург начали в 2020 году по поручению президента. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Новый вокзал для скоростных поездов в Северной столице планируют построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Участок вплотную примыкает к действующей железной дороге у путей Московского вокзала.

Ранее мы писали, что строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года.

Фото: Piter.TV