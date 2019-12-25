Хуснуллин: строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года

К июлю 2021 года будет достроен завершающий участок трассы в 25 км.

Марат Хуснуллин заявил о том, что строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года. Об этом вице-премьер России рассказал на пленарном заседании в Совете Федерации. По данным чиновника, работы по созданию Центральной кольцевой автодороги будут завершено на 90% до конца текущего года.

В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок - 25 км - поедет до 1 июля следующего года Марат Хуснуллин, вице-премьер России

В начале ноября началось движение по самому длинному участку ЦКАД-3. Он составляет около 106 километров. Минимальная стоимость проезда по участку составляет 255 рублей за км с учетом наличия транспондера. Для грузовых машин цена увеличивается до 830 рублей за каждый километр.

Напомним, что строить ЦКАД власти начали в 2014 году. Трасса пройдет в 50 км от МКАД параллельно А-107. Проект разделен на пять участков. Общая протяженность трассы - 336,5 км.

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Фото: Piter.tv