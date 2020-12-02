Глава профильного комитета РФ рассказал об онлайн-ресурсах, которые попадут под действие закона.

Александр Хинштейн уточнил условия блокировки интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике и технологиям рассказал на заседании в рамках общественных слушаний. Он добавил, что рассматриваемый парламентом документ распространяется на все онлайн-сервисы, вне зависимости от места их регистрации. Однако их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ.

Если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице, аккаунту русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется Александр Хинштейн, депутат Госдумы России

Напомним, что депутаты ГД и сенатор Алексей Пушков 19 ноября внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать онлайн-ресурсы, которые цензурируют российские СМИ. Документ вводит статус "владельца информресурса, причастного к нарушениям прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Под действие закона могут попасть YouTube, Facebook и Twitter.

Роскомнадзор открыл официальный канал в Telegram.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации