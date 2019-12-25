Роскомнадзор открыл официальный канал в Telegram

Роскомнадзор открыл официальный канал в мессенджере Telegram, который пытался запретить два года назад. Сообщение об этом появилось в Twitter"е ведомства.
Роскомнадзор отмечает, что если пользователям удобнее читать новости ведомства в Telegram, то им стоит предоставить такую возможность.
Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg.
цитата из сообщения Роскомнадзора
На данный момент на канал подписалось 2,7 тысяч человек.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор разблокировал Telegram.
Фото: pixabay.com
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