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Роскомнадзор разблокирует Telegram
Сегодня, 15:18
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matveyvn

Роскомнадзор разблокирует Telegram

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Ограничения по доступу к приложению снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру.

В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.

В ведомстве отметили, что готовы сотрудничать со всеми онлайн-компаниями, которые готовы помочь в пресечении распространения порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, а также призывов к терроризму и экстремизму.

Отметим, что Павел Дуров позитивно оценил инициативу депутатов Госдумы разблокировать Telegram в России.

Ранее Дуров призвал бороться с Google и Apple.

Теги: telegram, павел дуров, роскомнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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