Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру.
В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.
В ведомстве отметили, что готовы сотрудничать со всеми онлайн-компаниями, которые готовы помочь в пресечении распространения порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, а также призывов к терроризму и экстремизму.
Отметим, что Павел Дуров позитивно оценил инициативу депутатов Госдумы разблокировать Telegram в России.
Ранее Дуров призвал бороться с Google и Apple.
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