Ограничения по доступу к приложению снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Роскомнадзор разблокирует Telegram. Ведомство сообщило, что снимает ограничения по доступу к мессенджеру.

В сообщении РКН сказано, что они позитивно оценивают готовность основателя приложения Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. Ограничения по доступу к Telegram снимаются по согласованию с Генеральной прокуратурой.

В ведомстве отметили, что готовы сотрудничать со всеми онлайн-компаниями, которые готовы помочь в пресечении распространения порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, а также призывов к терроризму и экстремизму.

Отметим, что Павел Дуров позитивно оценил инициативу депутатов Госдумы разблокировать Telegram в России.

Ранее Дуров призвал бороться с Google и Apple.