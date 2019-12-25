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Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ
Сегодня, 14:31
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lesjasap

Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ

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Ведомство требует от YouTube возобновить доступ к материалам ANNA NEWS.

Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. Чиновники требуют от Google возобновить доступ к YouTube-каналам информационного агентства ANNA NEWS в максимально короткие сроки.

Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней

заявление Роскомнадзора

Напомним, что ранее администрация сервиса YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ ANNA NEWS. В Роскомнадзоре считают, что российские СМИ должны вести собственные информационные каналы на российских видеоплатформах. Ведомство просит интернет-компании помочь с вопросом создания и популяризации новых хостингов.

Роскомнадзор открыл официальный канал в Telegram.

Фото: Pixabay.com

Теги: anna news, youtube, видеохостинг, роскомнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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