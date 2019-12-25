РКН потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о выборах в США

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу Russia Tooday о выборах в США. Администрации социальной сети направлено соответствующее уведомление. Об этом пишет агентство "Интерфакс".
Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры.
цитата из сообщения Роскомнадзора
В ведомстве считают, что это нарушает принципы свободного распространения информации и ограничивает к ней беспрепятственный доступ — якобы соцсеть хочет скрыть её от мировой и российской общественности.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт петербургской интернет-газеты.
Фото: pixabay.com
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