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РКН потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о выборах в США
Сегодня, 15:42
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matveyvn

РКН потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о выборах в США

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В ведомстве считают, что это нарушает принципы свободного распространения информации.

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу Russia Tooday о выборах в США. Администрации социальной сети направлено соответствующее уведомление. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры.

цитата из сообщения Роскомнадзора

В ведомстве считают, что это нарушает принципы свободного распространения информации и ограничивает к ней беспрепятственный доступ — якобы соцсеть хочет скрыть  её от мировой и российской общественности.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт петербургской интернет-газеты.

Фото: pixabay.com

Теги: russia today, twitter, роскомнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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