Роскомнадзор заблокировал сайт петербургской интернет-газеты

Причиной бана стал один из материалов.

В пятницу, 15 августа, Роскомнадзором было принято решение о блокировке сайта петербургской интернет-газеты MR7. В 2013 году издание опубликовало информацию, недопустимую для массового распространения. Об этом сообщили представители редакции издания.

Злополучный материал противоречил пункту 15.1 закона "Об информации". Позже он был удален, но от блокировки это не спасло.

Редакция нашего сайта приносит извинения читателям за неудобства последних дней заявили журналисты MR7

Ранее мы рассказали о том, что видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube.

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