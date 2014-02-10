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Пулково полностью перейдёт на российский софт для обслуживания пассажиров
Сегодня, 15:50
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Пулково полностью перейдёт на российский софт для обслуживания пассажиров

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На новую платформу уже успели перевести 175 рабочих мест, обеспечивающих обслуживание более 40-ка авиакомпаний.

Петербургский аэропорт Пулково при обслуживании пассажиров полностью переведут на российское программное обеспечение (ПО) "АИСТ" для ускорения перевода иностранного софта на отечественный. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На новую платформу уже успели перевести 175 рабочих мест, обеспечивающих обслуживание более 40-ка авиакомпаний.  В сутки через них проходит около 70 тыс. пассажиров.

Теперь "АИСТ" обеспечивает работу стоек регистрации и выходов на посадку. Отметим, что платформа служит для объединения работы авиакомпаний на основе единой инфраструктуры. Система контроля багажа также скоро будет переведена на российское ПО.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, санкт-петерург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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