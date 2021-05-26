В Пулково установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт

Киоск откроют в июле на первом этаже аэропорта.

Сегодня, 19 июня, в пресс-службе Пулково сообщили о том, что в июле на первом этаже аэропорта установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт.

Так, в киоске получится приобрести билеты на все виды наземного пассажирского транспорта и метро, пополнить карту.

Киоск будет располагаться на уровне первого этажа терминала между выходами из терминала и остановкой общественного транспорта.

Ранее на Piter.TV: в автобусах, следующих до Пулково, установили автоматы для печати посадочных талонов.

Фото: Piter.TV