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В Пулково установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт
Сегодня, 22:06
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В Пулково установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт

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Киоск откроют в июле на первом этаже аэропорта.

Сегодня, 19 июня, в пресс-службе Пулково сообщили о том, что в июле на первом этаже аэропорта установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт.

Так, в киоске получится приобрести билеты на все виды наземного пассажирского транспорта и метро, пополнить карту. 

Киоск будет располагаться на уровне первого этажа терминала между выходами из терминала и остановкой общественного транспорта.

Ранее на Piter.TV: в автобусах, следующих до Пулково, установили автоматы для печати посадочных талонов. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, проездные билеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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