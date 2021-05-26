В Пулково установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт

Сегодня, 19 июня, в пресс-службе Пулково сообщили о том, что в июле на первом этаже аэропорта установят киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт.
Так, в киоске получится приобрести билеты на все виды наземного пассажирского транспорта и метро, пополнить карту.
Киоск будет располагаться на уровне первого этажа терминала между выходами из терминала и остановкой общественного транспорта.
Ранее на Piter.TV: в автобусах, следующих до Пулково, установили автоматы для печати посадочных талонов.
Фото: Piter.TV
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