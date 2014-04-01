В автобусах, следующих до Пулково, установили автоматы для печати посадочных талонов

В четверг, 15 июня, в автобусах до аэропорта Пулково установили автоматы для печати посадочных талонов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Оборудование установлено на маршруте №39 и работает в тестовом режиме. Список автобусов с таким автоматом будет постепенно расширяться.
Автомат считывает штрих-код с мобильного устройства или бумажного носителя и распечатывает посадочный талон. Благодаря этому специальному оборудованию пассажиры сразу по прибытии в аэропорт смогут отправиться в зону предполетного досмотра.
Смольный
QR-код с телефона достаточно поднести к специальному экрану, который печатает талон. Необходимы предварительная регистрация на рейс и отсутствие багажа.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все