В автобусах, следующих до Пулково, установили автоматы для печати посадочных талонов

Для печати талона необходимы предварительная регистрация на рейс и отсутствие багажа.

В четверг, 15 июня, в автобусах до аэропорта Пулково установили автоматы для печати посадочных талонов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Оборудование установлено на маршруте №39 и работает в тестовом режиме. Список автобусов с таким автоматом будет постепенно расширяться.

Автомат считывает штрих-код с мобильного устройства или бумажного носителя и распечатывает посадочный талон. Благодаря этому специальному оборудованию пассажиры сразу по прибытии в аэропорт смогут отправиться в зону предполетного досмотра. Смольный

QR-код с телефона достаточно поднести к специальному экрану, который печатает талон. Необходимы предварительная регистрация на рейс и отсутствие багажа.

Фото: Piter.TV