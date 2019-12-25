В сквере Раисы Штрейс на Пулковском шоссе проведут благоустройство

Начальная цена контракта на работы составит почти 300 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на благоустройство сквера Раисы Штрейс. Начальная цена контракта на преображение территории в Московском районе Северной столицы составит 297,7 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Работы пройдут в 2 этапа. Первый из них затронет участок от Дунайского проспекта до дома №24 по Пулковскому шоссе, а второй – вдоль Пулковского шоссе от дома №24 до дома №34.

В сквере уложат 3 типа резинового покрытия, посадят деревья и кустарники, установят игровую зону и детскую площадку. Также планируется создание скейт-парка.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 27 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиственной улице намерены построить школу почти за 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)