На Лиственной улице намерены построить школу почти за 3 млрд рублей

Учреждение расположат у двух ЖК в Выборгском районе. Оно будет рассчитано на 1 тыс. учеников.

Комитет по госзаказу Петербурга ищет подрядчика на возведение общеобразовательной школы в Выборгском районе города. Судя по информации на сайте госзакупок, на которую обратил внимание Piter.TV, для строительства учреждения на 1 тыс. учеников планируют заключить контракт на 2,6 млрд рублей.

Судя по техническому заданию, трёхэтажная школа займёт учаток на Лиственной улице, ограниченный улицами Есенина, Жака Дюкло и Северным проспектом. Неподалёку от объекта расположены 2 ЖК с похожими названиями – "Лиственный" и "Листва".

Для ребят с 1 по 11 класс будут доступны физкультурный комплекс, состоящий из гимнастического и тренажёрного залов. Также спортом можно будет заниматься в школьном бассейне. Кроме того, в здании запроектированы столовая на 540 мест, и актовый зал на 680 мест. Сдать работы необходимо в августе 2024 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 октября.

Ранее мы сообщили о том, что центр физкультуры и спорта Красносельского района ждёт реконструкция.

Фото: Piter.TV