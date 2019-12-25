Центр физкультуры и спорта Красносельского района ждёт реконструкция

Начальная цена контракта на работы составила 76,1 млн рублей.

Администрация Красносельского района города на Неве ищет компанию, которая проведёт капремонт конструкций зданий ГБУ "Центр физкультуры, спорта и здоровья". Как выяснил Piter.TV по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 76,1 млн рублей.

Речь идёт об объекте на улице Здоровцева и пристройке к нему. Там подрядчик займётся демонтажем стен, очисткой краски с дверей, частичной заменой кровли пристройки и потолков. Обновление необходимо завершить 15 августа 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 24 октября.

Ранее мы сообщили о том, что за организацию транспорта в Невском районе готовы заплатить 711 млн рублей.

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