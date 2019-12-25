За организацию транспорта в Невском районе готовы заплатить 711 млн рублей

Исполнитель построит 6 внутриквартальных проездов и благоустроит прилегающую территорию.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции объявило тендер на окончательный этап строительства инженерно-транспортного обеспечения квартала №16 в Невском районе. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, максимально на эти нужды готовы направить 710,7 млн рублей.

Подрядчик проведёт работы на участке Союзного проспекта между улиц Бадаева и Коллонтай, а также на Складской улице между Еремеева и Союзным проспектом, и улице Еремеева от Дальневосточного до Складской. Там появятся 6 новых внутриквартальных проездов шириной по 7 м., а также парковочные места. На финальном этапе специалисты проведут озеленение, установят инженерные сети. Управиться с техзаданием нужно в срок до 10 декабря 2023 года.



Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 26 октября.

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Фото: Piter.TV