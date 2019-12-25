Многофункциональный медицинский комплекс построят в Приморском районе

Сейчас для 7-ми отделений ищут проектировщиков. За работу каждого из них максимально готовы отдать по 100 млн рублей.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило ряд тендеров на выполнение работ по проектированию многофункционального медицинского комплекса в Приморском районе Северной столицы. Судя по данным портала ЕИС, с которым ознакомился Piter.TV, объект будет состоять из семи отделений с разным назначением. На каждое из них готовы максимально выделить по 100 млн. рублей.

В частности, исполнителям предстоит подготовить проектную документацию для строительства здания лечебно-диагностического корпуса с амбулаторно-консультативным отделением на 240 посещений в смену. В состав здания войдут отделение переливания крови, отделение дневного стационара на 30 мест, отделение эфферентной терапии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики и аптека. Также необходимо запроектировать стационар на 240 коек с отдельной аптекой, центральным стерилизационным отделением, дезотделением, клинико-диагностической лабораторией, отделениями лучевой диагностики, травматологии, физиотерапии, хирургии, терапии, кардиологии и подстанцией скорой помощи.

Кроме того, по планам в комплекс войдёт инфекционно-педиатрический корпус на 130 коек с отделением хирургии, приемным, инфекционным и дезинфекционным отделениями, и корпус стационара на 360 коек, в составе которого будут находиться отделения оториноларингологии, гинекологии, медицинской реабилитации для больных с заболеваниями ЦНС, неврологии, нейрохирургии, офтальмологии, пульмонологии, урологии, физиотерапии и торакальной хирургии. Наконец, будет подготовлен проект педиатрического корпуса с приёмным отделением, отделениями физиотерапии, функциональной диагностики, пульмонологии и аллергологии, эндоскопическое отделение.

Полностью подготовленные документы ждут к декабрю 2023 года. Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 21 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на вывоз снега из семи районов Петербурга предстоящей зимой готовы направить 310 млн рублей.

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