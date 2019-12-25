На вывоз снега из семи районов Петербурга предстоящей зимой готовы направить 310 млн рублей

В общей сложности с городских улиц планируется убрать около 250 000 м3 снега.

СПб ГУДП "Центр" объявило 2 тендера на оказание транспортных услуг по вывозу и погрузке снега, собранного с дорог в семи районах Северной столицы. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, на инициативу в общей сложности готовы направить 310 млн рублей.

Подрядчик займётся выполнением техзадания зимой 2023 года на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Московского, Фрунзенского, Центрального и Невского районов. В работе будут задействованы фронтальные погрузчики и самосвалы. В общей сложности с городских улиц планируется убрать около 250 000 м3 снега, который впоследствии доставят на снегоплавильные и снегоприёмные пункты, принадлежащие ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Подать заявки на участие в двух электронных аукционах можно будет до 20 октября.

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Фото: Piter.TV