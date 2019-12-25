В Стрельне планируют построить школу на 550 учеников

Также для ребят с 1 по 11 классы запроектированы спортивные объекты и зона отдыха на прилегающей к зданию территории.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство новой общеобразовательной школы на 550 учеников в посёлке Стрельна. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, максимально на объект готовы выделить 1,5 млрд рублей.

Учреждение появится на Санкт-петербургском шоссе. На его территории проектом предусмотрены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозблок. Спортом школьники смогут заняться на футбольной площадке и площадке комбинированного типа. Также в их распоряжении окажутся беговая дорожка, гимнастическая площадка, яма для прыжков с дорожкой для разбега, площадка с полосами препятствий. В зоне отдыха запроектированы игровые площадки. Также у школы будет собственная площадка для мусора.

В здании будут учиться ребята с 1 по 11 класс. Помимо учебных кабинетов, школа предоставит им зрительный зал, библиотеку, несколько спортивных залов, бассейны и пищеблок с обеденным залом. Перемещаться по учреждению можно будет не только по лестничным клеткам, но и с помощью 2-х лифтов.

Подать заявку на участке в электронном аукционе можно будет до 21 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на медицинский радиологический центр в Петербурге готовы выделить 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV