Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке Telegram с апреля

Ранее в СМИ появилась информация, что власти определились со сроками блокировки мессенджера.

Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке мессенджера Telegram с апреля нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Вчера, 26 февраля, появилась информация, что власти определились со сроками блокировки мессенджера. По данным РБК со ссылкой на источники, к апрелю Telegram "будет работать только на фронте". В Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации о мерах против мессенджера.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о замедлении работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что Telgram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

Фото: pxhere.com