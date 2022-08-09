Юрист рассказал, что запрет Telegram может коснуться большинства пользователей

По его словам, обычное использование мессенджера через ВПН не будет наказуемым.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что запрет мессенджера Telegram может коснуться большинства пользователей. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

По словам эксперта, если Telegram признают экстремистским, это фактически приведет к невозможности его использования, если деятельность предполагает платные услуги самой площадки. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Андрея Свинцова о том, что мессенджер могут признать в России пособником террористов.

Хаминский подчеркнул, что в случае запрета покупка премиум аккаунтов Telegram будет считаться финансированием экстремистской деятельности. При этом, по словам юриста, обычное использование гражданами мессенджера через различные сервисы ВПН не будет наказуемым.

Ранее Песков заявил, что в Telegram фиксируется большое количество нарушений.

Фото: pxhere.com