Девять самолетов кружат над Пулково из-за приезда Путина

Днем 23 апреля стало известно о заторах в воздушном пространстве Петербурга. Девять самолетов кружат над Пулково и не могут приземлиться из-за приезда Владимира Путина в город. Об этом сообщают петербургские СМИ.
Отметим, что президентский ИЛ-96 с бортовым номером RA-96022 вылетел во втором часу дня из московского аэропорта "Внуково". По данным сервиса "Флайтрадар", авиалайнер движется по направлению к Петербургу.
Напомним, Владимир Путин прилетает в Северную столицу на два дня. В рамках рабочего визита он посетит судостроительный завод "Северная верфь", проведет 11-е заседание попечительского совета Российского географического общества и другое.
Ранее мы писали, что самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе.
Фото: скриншот "Флайтрадар"
Видео: Piter.TV, YouTube
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Как уже достали слуги народа, боящиеся народа! Следующие 2 дня по городу только на метро... Царь приехал - холопам место под землёй
Царь прилетел!!!
Как так то только в россии бред такой путин приехал ***** все должны спрятаться
Пусть садятся и все !!! там есть же и сердечники и беременные - он что бог что-ли!!!! в