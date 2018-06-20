Девять самолетов кружат над Пулково из-за приезда Путина

В воздушном пространстве города образовался затор.

Днем 23 апреля стало известно о заторах в воздушном пространстве Петербурга. Девять самолетов кружат над Пулково и не могут приземлиться из-за приезда Владимира Путина в город. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Отметим, что президентский ИЛ-96 с бортовым номером RA-96022 вылетел во втором часу дня из московского аэропорта "Внуково". По данным сервиса "Флайтрадар", авиалайнер движется по направлению к Петербургу.

Напомним, Владимир Путин прилетает в Северную столицу на два дня. В рамках рабочего визита он посетит судостроительный завод "Северная верфь", проведет 11-е заседание попечительского совета Российского географического общества и другое.

Ранее мы писали, что самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе.

Фото: скриншот "Флайтрадар"

Видео: Piter.TV, YouTube