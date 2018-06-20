Самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе

Airbus А320 пришлось уходить на второй круг.

Авиалайнер Airbus А320 не смог с первого раза приземлиться в Пулково из-за лисы, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет ушел на второй круг. Сотрудникам Пулково пришлось проверить полосу, где находилась лиса. После этого авиалайнер смог успешно совершить посадку в Петербурге.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в субботу, 20 апреля. Из-за появления животного на полосе режим аэропорта не менялся.

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