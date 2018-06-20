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Самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе
Сегодня, 16:51
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Alena_Zinovieva

Самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе

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Airbus А320 пришлось уходить на второй круг.

Авиалайнер Airbus А320 не смог с первого раза приземлиться в Пулково из-за лисы, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет ушел на второй круг. Сотрудникам Пулково пришлось проверить полосу, где находилась лиса. После этого авиалайнер смог успешно совершить посадку в Петербурге.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в субботу, 20 апреля. Из-за появления животного на полосе режим аэропорта не менялся.

Ранее мы писали, что гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая.

Фото: pixabay.com

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Теги: аэропорт спб, животные, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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