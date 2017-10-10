Новый российский лоукостер будет летать из "Пулково" на юг

В петербургском аэропорте начала работать новая авиакомпания "Азимут". Самолеты будут летать из Северной столицы в Краснодар и Ростов-на-Дону.

В аэропорту Северной столицы появилась новая авиакомпания. Российский лоукостер "Азимут" будет перевозить пассажиров в Краснодар и Ростов-на-Дону. Полеты будут осуществляться на SSJ-100. Оба этих южных города в десятке самых востребованных российских направлений по количеству перевозок из "Пулково".

За девять месяцев этого года из Петербурга в Краснодар слетало 180 тысяч человек, а в Ростов-на-Дону – 190 тысяч. В первый город пассажиров возят рейсы "Россия" и Red Wings, а во второй - "Победа" и "Россия".

Авиакомпания "Азимут" расположена в Ростове. Ее парк составляют современные самолеты Sukhoi Superjet 100.