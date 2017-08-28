Бюджетный лоукостер начал летать между Петербургом и Будапештом

Из петербургского аэропорта начал летать рейс до Будапешта, осуществляемый бюджетным авиаперевозчиком Центральной и Восточной Европе Wizz Air.

В Северной столице появилось регулярное прямое сообщение со столицей Венгрии. Теперь между Санкт-Петербургом и Будапештом будут летать самолеты крупного лоукостера Центральной и Восточной Европе Wizz Air. Европейский город является одним из самых популярных направлений. Ранее у Петербурга с ним не было прямой связи по воздуху.

Первый самолет Wizz Air приземлился в "Пулково" в воскресенье, 27 августа. Как рассказывают в пресс-службе воздушной гавани, по авиационной традиции лайнер встретили аркой из пожарных гидрантов.

До октября в Венгрию будут летать два самолета в неделю – по средам и воскресеньям. А с конца октября будет выполняться уже три рейса – во вторник, четверг и субботу. А весной 2018 число рейсов вырастет до четырех в неделю.