"Победа" предложила россиянам авиабилеты от 1 тысячи рублей

У лоукостера проходит распродажа по нескольким направлениям полетов.

Российский лоукостер "Победа" предложил авиабилеты клиентам по цене от одной тысячи рублей. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале компании. Для того, чтобы воспользоваться предложением, пользователям необходимо забронировать билеты с тарифами "Максимум" или "Выгодный", а затем ввести промокод BILETO. Такая акция действует в период до 10 июня и распространяется на полеты до 31 июля включительно. Уточняется, что по стоимости в переделах от 999 до четырех с половиной тысяч рублей можно приобрести билеты по различным направлениям. В список попали рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург, из Сочи в Самару и Казань, из Москвы в Мурманск, из белорусской столицы (Минска) и турекого города Даламан в российскую столицу, а также из Махачкалы в Дубаи и Абу-Даби.

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов.

Фото и видео: Telegram / Авиакомпания "Победа"