"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

за услугу пассажиры заплатят от 3500 рублей до 55 евро.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила для клиентов стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля 2025 года. На внутренние и международные рейсы цена увеличилась на 25 и 20 процентов соответственно - до 3500 рублей и 55 евро. Соответствующая информация опубликована в открытом доступе на официальном онлайн-ресерсе компании-воздушного перевозчика. При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, а также внесение изменений в оформленную перевозку, возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешаются.

При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места. заявление на сайте компании

Напомним, что "Аэрофлот" является крупнейшим отечественным авиаперевозчикм, в состав данной группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8 процентов. Показатель составил до 55,3 миллиона человек.

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Фото: Piter.tv