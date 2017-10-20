В "Пулково" задерживали рейсы из-за переаттестации водителей трапов

СМИ сообщают, что в петербургском аэропорту были проблемы с отправлением и прибытием самолетов из-за нехватки трапов: водители СПТ проходят переаттестацию.

В четверг, 19 октября, вечером в аэропорту "Пулково" были проблемы с отправлением рейсов. По данным "Ведомостей" с шести до десяти вечера из 39 рейсов отправили только 16. Причина, как оказалось, в проверке и переаттестации водителей, управляющих самоходными пассажирскими трапами.

По данным собеседника издания, оператор аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" перевело большую часть посадок и высадок рейсов на телескопические трапы.

Эта проверка связана с трагедией, произошедшей в конце сентября. С трапа упала женщина с полуторогодовалой девочкой. Piter.tv сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падении женщины и младенца с трапа самолета в "Пулково".