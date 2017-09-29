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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падении женщины и младенца с трапа самолета в "Пулково"

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Вчерашнее падение пассажирки с младенцем позволило Следственному комитету вмешаться в работу аэропорта "Пулково".

Как сообщает "Фонтанка.ру", следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело из-за небезопасного оказания услуг в аэропорту “Пулково”.

Напомним, что  вечером 28 сентября пассажирка из Москвы вместе с годовалой внучкой упали с высоты аэробуса на асфальт. Как выяснилось, под людьми прогнулся трап. Пострадавших госпитализировали. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
 
В настоящее время в аэропорту работают следователи и сотрудники транспортной полиции. Инстанции изучают обстоятельства инцидента.
 
Видео: Фонтанка.ру
Теги: падение , пулково
Категории: Новости СПб

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