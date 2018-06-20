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Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая
Сегодня, 18:05
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TretyakovaS

Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая

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В реке Новая специалисты обнаружили загрязняющие вещества в экстремально высокой концентрации.

Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

В ходе проверки было установлено, что обвиняемый нарушил правила охраны окружающей среды при эксплуатации неисправных очистных сооружений. А это, в свою очередь, привело к загрязнению реки Новая.

В реке Новая специалисты обнаружили загрязняющие вещества в экстремально высокой концентрации. Устанавливаются причины и условия загрязнения.

Теги: новости спб, пулково, река новая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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