Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая

В реке Новая специалисты обнаружили загрязняющие вещества в экстремально высокой концентрации.

Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

В ходе проверки было установлено, что обвиняемый нарушил правила охраны окружающей среды при эксплуатации неисправных очистных сооружений. А это, в свою очередь, привело к загрязнению реки Новая.

В реке Новая специалисты обнаружили загрязняющие вещества в экстремально высокой концентрации. Устанавливаются причины и условия загрязнения.