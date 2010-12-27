"Самый главный городской газон": петербуржцы проголосовали за концепцию арт-парка 

Пожелания жителей учтут архитекторы.

В четверг, 8 августа, завершился второй этап голосования среди петербуржцев по выбору концепции арт-парка в центре города. Об этом сообщают в пресс-служба администрации Петербурга.

Так, жители Северной столицы в большей степени проголосовали за парк с самым "главным городским газоном". На втором месте парк, который послужит большим зимним катком. Бронзу взяла идея "фонтаны и шутихи". Среди названий нового места лидируют "Тучков буян", "Романовский", "Петроградский" и "Невский сад".

Напомним, парк появится на месте "Судебного квартала" вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Он расположится там вместо Судебного квартала. Тот в свою очередь переедет на Смольнинскую набережную и присоединится к правительственному кварталу.

Ранее мы сообщали о том, что коммунальные службы Петербурга вывели дополнительные бригады на улицы.

Фото:art-park.spb.ru