На улицы города выехали восемь дежурных бригад для устранения подтоплений.

В четверг, 8 августа, коммунальные службы Петербурга вывели дополнительные бригады на улицы для борьбы с подтоплениями. Об этом сообщают в пресс-службе "Водоканала".

В данный момент в центре города работают восемь дежурных бригад.

В городе работают восемь дежурных бригад. Устраняются подтопления у дома №1 по Бухарестской улице, на Лиговском проспекте у Воздухоплавательной улицы и на Синопской набережной сказано в сообщении

Известно, что из-за летнего дождя также затопило вестибюль станции "Технологический институт - 1". Однако, метрополитен работает в штатном режиме. Кроме того, сильно затопило парковку магазина "Икея" и Московский проспект.

Ранее мы сообщали о том, что летний дождь спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Петербурга.

Фото:дтп и чп петербург/вк