Летний дождь спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Петербурга

Самые длинные заторы наблюдаются в центре города

В четверг, 8 августа, из-за летнего дождя Северная столица встала в 8-балльных пробках. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Самые длинные заторы наблюдаются в центре города. Скорость движения на некоторых участках составляет 3 км/ч. Такая ситуация сложилась из-за подтопления и многочисленных ДТП. Так, на перекрёстоке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов проезд заблокирован из-за аварии между синей легковушкой и автобусом.

Кроме того, проезд заблокирован на перекрёстке Московского проспекта и Кузнецовской улицы. Там иномарка въехала в троллейбус. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Серьезное ДТП произошло на Московском шоссе. Там перевернулся "Мерседес". Очевидцы отмечают, что водитель жив. Прохожие помогают пассажирам иномарки выбраться из машины.

Меньшие по масштабам пробки образовались в Петроградском, Выборгском, Красносельском и других районах города. Однако, горожане жалуются на то, что пешеходам невыносимо тяжело передвигаться из-за подтоплений.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе во время потопа прорвало трубу.

Фото:дтп и чп/петерург, Piter.TV, яндекс.карты