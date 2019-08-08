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"Это новый прорыв": в Выборгском районе во время потопа прорвало трубу 

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Этот участок дороги превратился в гейзер. 

В четверг, 8 августа, в Выборгском районе прорвало трубу. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Ушаковской набережной. На кадрах видно, что этот участок дороги превратился в гейзер. По словам корреспондента, от прорыва никто не пострадал. "Фонтан" не мешает водителям пtредвигаться. Однако, осложняет ситуацию сильный дождь, который подтопил Северную столицу.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург затопило летним дождем.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, происшествия, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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