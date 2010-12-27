На избирательный участках петербуржцам предлагают выбрать концепцию арт-парка "Тучков буян"

В бюллетенях приведено несколько вариантов благоустройства парка.

Сегодня, в единый день голосования, на петербургских избирательных участках петербуржцам, кроме губернатора и муниципальных депутатов, предлагают также выбрать концепцию арт-парка "Тучков буян".

Так, в бюллетенях приведено несколько вариантов благоустройства парка. Петербуржцы могут проголосовать за главный городской газон, зимний каток, фонтаны и шутихи, ботанический сад, открытую сцену, городской пляж, детский городок, выставку современной скульптуры или ресторанную улицу.

Напомним, сегодня в Петербурге выбирают губернатора города.

Фото: art-park.spb.ru