В Петербурге начались выборы губернатора

На пост главы города претендуют трое кандидатов.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. С 8 утра повсеместно открылись избирательные участки.

Петербуржцам предстоит выбрать, кто займет место во главе города. Кроме того, избиратели отдадут свои голоса за муниципальных депутатов.

Так, на пост губернатора Петербурга претендуют трое кандидатов. В бюллетенях можно будет выбрать врио губернатора Петербурга Александра Беглова (самовыдвиженец), Надежду Тихонову от "Справедливой России" или Михаила Амосова от "Гражданской платформы".

По данным Горизбиркома Петербурга, в Северной столице зарегистрировано 5 тыс. 372 кандидата в муниципальные депутаты. Избирком Ленобласти сообщал о 4 тыс. 301 кандидате в муниципалы.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Подсчет голосов будет вестись ночью.

Ранее Piter.TV сообщал, что за прозрачностью выборов в Петербурге будут следить иностранные эксперты.

Фото: Pixabay