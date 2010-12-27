За прозрачностью выборов в Петербурге будут следить иностранные эксперты

Жители города смогут выбрать губернатора из трех претендентов.

За прозрачностью выборов на пост губернатора в Петербурге будут следить более четырех тысяч сторонних наблюдателей – по два на каждом избирательном участке. Среди них будут присутствовать два эксперта из Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

За выборами в Петербурге будет следить специальная рабочая группа из политологов, социологов и руководителей высших учебных заведений. В городе будут работать более 2268 избирательных участков, в Ленобласти – 62, в Псковской области – 15.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. На этот пост претендуют три человека: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов.

Ранее мы писали, что Горсуд Петербурга снял с выборов оппозиционера Пивоварова.

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