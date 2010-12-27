Горсуд Петербурга снял с выборов оппозиционера Пивоварова

Иск подала кандидат от "Единой России" Надежда Наскидаева.

В четверг, 5 сентября, Городской суд Петербурга снял с выборов кандидата в муниципальные депутаты в МО №78, координатора проекта "Объединенные демократы" Андрея Пивоварова. Об этом пишет портал "ЗАКС.РУ".

Конкурентка Пивоварова, кандидат от "Единой России" Надежда Наскидаева пыталась снять его в Куйбышевском районном суде дважды. Второй раз она подала иск в конце августа из-за постов Пивоварова в социальных сетях.

В частности, месяц назад мужчина опубликовал на странице своего Facebook видео жесткого задержания участника протестного шествия в Москве, сравнив поведение силовиков с "украинским сценарием". Картину происходящего Пивоваров описал, как "эссевовцы в масках, метелящие велосипедистов и молодежь".

Кроме того, Наскидаевой не понравилось, что оппозиционер использовал в своих постах чужие фотографии и слова из песни группы "Ляпис Трубецкой" без разрешения.

30 августа Куйбышевский районный суд отказал женщине в удовлетворении иска. 3 сентября она подала апелляцию в Горсуд. Эта инстанция приняла решение в пользу кандидата от "Единой России".

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Фото: ВКонтакте / Андрей Пивоваров