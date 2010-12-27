Для нового парка в центре Петербурга выбрали название "Тучков буян"

Парковая зона появится вместо судебного квартала в исторической части города.

Жители Петербурга выбрали название для нового парка в центре города. Больше всего голосов (27 %) набрал "Тучков буян". Об этом пишут РИА Новости.

Арт-парк появится вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова. В июле по инициативе городского союза архитекторов было запущено онлайн-голосование на выбор названия для нового паркового пространства. Теперь горожанам предстоит определить его тематическое наполнение.

Также в списке названий, за которые голосовали петербуржцы, присутствовали "Романовский" (22 %), "Петроградский" (11 %), "Сердце Петербурга" (9 %) и "Невский сад" (6 %).

Ранее мы писали, что в заброшенных теплицах Таврического сада может появиться каток.

Фото: art-park.spb.ru