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Для нового парка в центре Петербурга выбрали название "Тучков буян"
Сегодня, 13:06
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Alena_Zinovieva

Для нового парка в центре Петербурга выбрали название "Тучков буян"

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Парковая зона появится вместо судебного квартала в исторической части города.

Жители Петербурга выбрали название для нового парка в центре города. Больше всего голосов (27 %) набрал "Тучков буян". Об этом пишут РИА Новости.

Арт-парк появится вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова. В июле по инициативе городского союза архитекторов было запущено онлайн-голосование на выбор названия для нового паркового пространства. Теперь горожанам предстоит определить его тематическое наполнение.

Также в списке названий, за которые голосовали петербуржцы, присутствовали "Романовский" (22 %), "Петроградский" (11 %), "Сердце Петербурга" (9 %) и "Невский сад" (6 %).

Ранее мы писали, что в заброшенных теплицах Таврического сада может появиться каток.

Фото: art-park.spb.ru

Теги: арт-парк, голосование, судебный квартал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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