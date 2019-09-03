В заброшенных теплицах Таврического сада может появиться каток

Будущее современное общественное пространство раскинется на территории 2,7 га.

Сейчас заброшенные теплицы Таврического сада похожи на дикие джунгли, поросшие огромными деревьями. Однако в скором времени они превратятся в современное общественное пространство с выставками, ярмарками, творческими мастерскими и концертным залом. Об этом пишет "Петербургский дневник".

До конца сентября в Петербурге стартует конкурс на лучший проект реконструкции территории теплиц Таврического сада. Уже сейчас предлагается залить дорожки, чтобы люди могли по ним кататься на коньках, как в Парке Горького в Москве. Крышу оранжереи могут сделать открытой.

Будущее общественное пространство раскинется на территории 2,7 га. Смотрители оранжереи говорят о проекте, как о "будущей жемчужине Петербурга".

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Фото: "Петербургский дневник"