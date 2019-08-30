В Смольном прояснили, как проходит стройка у "Арт-парка"

Местные жители рассказали Piter.TV, что на участке у дома на проспекте Добролюбова заработала техника.

В аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Линченко уточнили, что в настоящее время на объекте ведется строительство подземного паркинга, выполняются работы по монтажу распорной системы котлована, устройство ростверка дворца танцев Бориса Эйфмана. Строительные работы планируется завершить к концу 2020 года.

После того, как завершится передача объекта из федеральной собственности в городскую, будут подведены итоги конкурса архитектурных концепций и будет определен подрядчик выполнения работ – тогда и начнется обустройство зеленой зоны.

Ранее в Смольном объяснили Piter.TV, что паспорт объекта, выставленный в настоящее время, сейчас менять нет смысла, так как там проходит часть работ, запланированных в проекте комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ. Накануне горожане зафиксировали то, что на месте будущего парка начались строительные работы. Эта информация подтвердилась видео с коптера, присланным в нашу редакцию.

В апреле стало известно, что на месте судебного квартала в Петербурге появится зеленая зона наподобие московского "Зарядья", появилась в апреле 2019 года. Идею одобрил президент России Владимир Путин. Название будущего парка решается через голосование петербуржцев. На первом месте находятся варианты "Романовский" и "Тучков буян".

Фото: Piter.TV