Создатель концепции парка "Тучков буян" станет известен на ПМЭФ-2020

Молодые и опытные архитекторы могут подать заявку на создание ландшафтно-архитектурной концепции парка до 15 января 2020.

С 15 ноября стартует прием заявок на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян". Победителя объявят во время ПМЭФ-2020, сообщил гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев.

Прием заявок продлится до 15 января 2020 года. Принять участие могут как профессионалы, так и молодые архитекторы. Всего в финал будут выбраны 8 претендентов, команды получат от организаторов по 60 тыс. долларов на разработку проекта.

Петербуржцы тоже приняли участие в судьбе будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, жители города выбрали название для будущей зеленой зоны.

По состоянию на сентябрь, на месте будущего парка юридически все еще строили Судебный квартал. Подробнее в материале Piter.TV.

Фото носит иллюстративный характер.

Фото: gov.spb.ru