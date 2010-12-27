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Создатель концепции парка "Тучков буян" станет известен на ПМЭФ-2020
Сегодня, 21:45
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nadezhda_sib

Создатель концепции парка "Тучков буян" станет известен на ПМЭФ-2020

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Молодые и опытные архитекторы могут подать заявку на создание ландшафтно-архитектурной концепции парка до 15 января 2020.

С 15 ноября стартует прием заявок на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян". Победителя объявят во время ПМЭФ-2020, сообщил гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев. 

Прием заявок продлится до 15 января 2020 года. Принять участие могут как профессионалы, так и молодые архитекторы. Всего в финал будут выбраны 8 претендентов, команды получат от организаторов по 60 тыс. долларов на разработку проекта. 

Петербуржцы тоже приняли участие в судьбе будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, жители города выбрали название для будущей зеленой зоны. 

По состоянию на сентябрь, на месте будущего парка юридически все еще строили Судебный квартал. Подробнее в материале Piter.TV

Фото носит иллюстративный характер. 

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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