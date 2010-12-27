В сети запустили сайт социального проекта "Чего хочет Парнас?"

Им занимается архитектор Надежда Герасимова.

В понедельник, 15 июля петербургский архитектор и активист Надежда Герасимова сообщила о запуске сайта социального проекта "Чего хочет Парнас?". Соответствующую запись она опубликовала на своей ВК-странице.

Сайт – это второй этап проекта из четырех. В конце мая стартовала его первая фаза – опрос населения, в которой каждый житель Парнаса мог рассказать о своих пожеланиях с указанием конкретных мест. Многие петербуржцы отметили среди них детскую поликлинику, почту, фитнес-центр, кинотеатр и зеленые зоны отдыха. Все пожелания нанесли на интерактивную карту, ради которой и создавали сайт.

Теперь Надежда Герасимова хочет узнать о проблемах, которые волнуют людей без доступа к интернету. Также она планирует начать поиски специалистов и заинтересованных граждан для обсуждения решения проблем. Когда варианты будут структурированы, их подадут в городскую администрацию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Приморском районе временно приостановлено строительство школы. Подрядчик ООО "Гранд" нарушил сроки выполнения работ.

Фото: "Чего хочет Парнас?"