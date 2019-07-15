В Приморском районе приостановлено строительство школы: подрядчик нарушил сроки

В Приморском районе временно приостановлено строительство школы. Подрядчик ООО "Гранд" нарушил сроки выполнения работ.

Будущее учебное заведение должно было находиться на 144 участке Шуваловского проспекта. Школа на территории ЖК "Юбилейный квартал" рассчитана на 550 мест, первоначальный срок сдачи – второй квартал 2020 года.

Секретариат ВРИО Губернатора по личному поручению Александра Беглова сообщает, что сейчас "выполнены работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты. Ведется армирование и бетонирование стен и колонн подвала". Однако уже больше месяца на территории не проводятся строительные работы.

Это четвертая школа, которая может не появится в микрорайоне. Количество учеников увеличивается. Классы в соседних школах переполнены.

Школы не строятся – это большая проблема, очень густонаселённый район, очень много семей с детьми. С каждым годом в ближайших школах ситуация становится все хуже… Они переполнены, раз, второе, так как они переполнены деток отправляют в другие школы, там места находят, но здесь нет прямого сообщения и это далеко. Олег Жижин, местный житель

По нормам Главного государственного санитарного врача РФ пешая доступность общеобразовательных организаций – не более пятисот метров. В Приморском районе детей водят в школы, находящиеся в нескольких километрах от места жительства.

К апрелю 2019 года городу планировали передать еще одно учебное заведение на 975 мест (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.). Но строительство даже не начиналось.

Из-за банкротства застройщика недостроенной остаётся ещё одна школа неподалёку. Территория с двухэтажным зданием за 5 лет превратилась в "маленькую Венецию".

Сейчас правительство города отказало подрядчику ООО "Гранд" в исполнении контракта. Неизвестно, когда продолжится строительство школы на 144 участке. Срок сдачи определят после проведения конкурсной процедуры и заключения контракта с новым подрядчиком.

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