В Приморском районе приостановлено строительство школы: подрядчик нарушил сроки

Будущее учебное заведение должно было находиться на 144 участке Шуваловского проспекта. Школа на территории ЖК "Юбилейный квартал" рассчитана на 550 мест, первоначальный срок сдачи – второй квартал 2020 года.
Секретариат ВРИО Губернатора по личному поручению Александра Беглова сообщает, что сейчас "выполнены работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты. Ведется армирование и бетонирование стен и колонн подвала". Однако уже больше месяца на территории не проводятся строительные работы.
Это четвертая школа, которая может не появится в микрорайоне. Количество учеников увеличивается. Классы в соседних школах переполнены.
Школы не строятся – это большая проблема, очень густонаселённый район, очень много семей с детьми. С каждым годом в ближайших школах ситуация становится все хуже… Они переполнены, раз, второе, так как они переполнены деток отправляют в другие школы, там места находят, но здесь нет прямого сообщения и это далеко.
Олег Жижин, местный житель
По нормам Главного государственного санитарного врача РФ пешая доступность общеобразовательных организаций – не более пятисот метров. В Приморском районе детей водят в школы, находящиеся в нескольких километрах от места жительства.
К апрелю 2019 года городу планировали передать еще одно учебное заведение на 975 мест (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.). Но строительство даже не начиналось.
Из-за банкротства застройщика недостроенной остаётся ещё одна школа неподалёку. Территория с двухэтажным зданием за 5 лет превратилась в "маленькую Венецию".
Сейчас правительство города отказало подрядчику ООО "Гранд" в исполнении контракта. Неизвестно, когда продолжится строительство школы на 144 участке. Срок сдачи определят после проведения конкурсной процедуры и заключения контракта с новым подрядчиком.
Видео и фото - PITER.TV
Обсуждение ( 0 )