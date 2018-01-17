Пруды в парке Александрино покрылись красными пятнами

Воду с пятнами неизвестного происхождения обнаружили местные активисты.

Искусственные водоемы в парке Александрино внезапно окрасились в красный цвет. Неизвестные пятна 11 декабря обнаружили активисты района Ульянка.

Как пишут местные жители, причиной мог бы стать единственный слив "Водоканала", скрытый в русле реки Новой, но тот оказался закрытым. Источник странного загрязнения пока не установили.

Красная субстанция не тонет и покрывает только часть замерзшей поверхности воды. В комитете по природопользованию и охране окружающей среды отметили, что отобранных ранее проб воды оказалось мало, поэтому на полноценный анализ воды в ближайшие дни отправится еще одна команда специалистов.



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Фото: Ульянка Экология / ВКонтакте