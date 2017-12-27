Городской суд узаконил строительство ЖК около парка Александрино

В Кировском районе у парка Александрино решением суда построят жилые комплексы.

В городском суде Санкт-Петербурга решилось дело по поводу застройки в парке Александрино. Активисты пытались оспорить законность деятельности компании “Воин-В” на данной территории.

Заседание по вопросу строительства жилых комплексов “Шереметьевский дворец” и “Бенуа-2” было проведено днем 16 января. Сообщается, что здания должны быть возведены по улице Лени Голикова и проспекте Стачек. Местные жители недовольны “уплотнением” жилья, а также считают, что проект реновации в историческом районе Петербурга испортит панорамный вид на Северную столицу. С февраля 2017 года требование об отзыве разрешения на возведение высоток петербуржцы пытались оспорить в Куйбышевском суде.

Однако, тогда власть оказалась на стороне строительной компании “Воин-В”. Истцы подали апелляционную жалобы в Горсуд, но и на этот раз в ходе заседания утвердили правомерность работ по застройке района.